الدوري ينطلق اليوم.. وترجيحات بحضور استثنائي من الجماهير

نواف السالم(صدى):

تشهد المملكة، اليوم الخميس، انطلاق منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وسط آمال من مسؤولي الرياضة بالمملكة بتخطي الحضور الجماهيري في أول جولتين حاجز الـ 200 ألف متفرج.

ويرجح أن تشهد أولى جولات الدوري حضورًا استثنائيًا من الجماهير، وذلك في ظل الدعم الكبير المقدم لدوري هذا العام، فضلًا عن السماح للنساء بدخول الملاعب.

جدير بالذكر، أن أعلى حضور جماهيري كان في الجولتين الأولى في موسم 2014 – 2015 حين بلغ 173 ألف متفرج، أما في الموسم الماضي، فبلغ الحضور الجماهيري للجولتين الأوليين من هذا الموسم حضور 71 ألفًا و691 شخصًا فقط.