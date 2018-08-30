البطولة الأوروبية ماكينة لصناعة النقود.. وهكذا توزع جوائزها المالية

ماجد محمد(صدى):

تُعد بطولة دوري أبطال أوروبا بمثابة ماكينة لصناعة النقود، حيث تحصل الفرق المشاركة فيها على أموال طائلة نظير مشاركتها في منافسات هذه المسابقة، وتبلغ مجموع الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا 3 مليار و250 مليون يورو ” 3 مليار و800 مليون دولار ” .

وفي هذا السياق، سنستعرض طريقة توزيع الجوائز المالية للبطولة الأوروبية، وهي كالتالي:

– نظير المشاركة: يحصل كل فريق على 15 مليون و250 ألف دولار مقابل تأهله إلى دور المجموعات.

– نظير الفوز: يحصل كل فريق على 2 مليون و700 ألف دولار مقابل كل فوز يحققه في دور المجموعات، فيما يحصل على 900 ألف يورو مقابل كل تعادل.

– التأهل إلى الأدوار الإقصائية: يحصل كل فريق يتأهل إلى دور الستة عشر على 9 ملايين و500 ألف يورو، و10 ملايين و500 ألف دولار إذا تأهل إلى دور الثمانية، و12 مليون يورو للدور قبل النهائي، و15 مليون يورو مقابل المشاركة في النهائي، فيما يحصل البطل على سبعة ملايين و500 ألف يورو.

– التصنيف: يقوم اليويفا بتوزيع 585 مليون يورو على الفرق الـ 32 المشاركة في البطولة على حسب تصنيف كل منها خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث يحصل صاحب المركز الأخير على مليون و108 ألف دولار في الوقت الذي يحصل فيه صاحب المركز الأول على 35 مليون و460 ألف يورو.

– حقوق البث: يوزع ” الفيفا ” 292 مليون يورو أخرين على الفرق المشاركة، ولكن هذه المرة تعتمد حصة كل نادي على حجم دخوله الناجمة عن حقوق البث التليفزيوني الخاصة به.