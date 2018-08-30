رونالدو يسعى لإحراز أول أهدافه في الدوري الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

تبدأ لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم بمباراة من العيار الثقيل بين ميلان وضيفه روما الجمعة، فيما يحل يوفنتوس ضيفًا على بارما، ونابولي الثاني على سمبدوريا.

ويسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو في تسجيل هدفه الأول مع يوفنتوس؛ حيث يريد اللاعب التركيز أكثر على فريقه الجديد، ما دفعه إلى اتخاذ قرار عدم المشاركة مع منتخب بلاده في مباراتيه المقبلتين.

ويتطلع الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي إلى أن يعطي الأولوية لناديه، وأن يكون في تورينو في قمة لياقته البدنية بهدف الاندماج بشكل أفضل مع زملائه الجدد؛ بينما يخوض ميلان المواجهة أمام روما بعد إهداره تقدمًا مريحًا في أرض نابولي بهدفين لجاكومو بونافنتورا، ودافيدي كالابريا، قبل أن يرد الفريق الجنوبي بثلاثية قلبت النتيجة رأسًا على عقب.