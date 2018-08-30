بالفيديو.. عراك عنيف بين امرأتين على متن قطار بسبب ” ساندويتش “
وثق مقطع فيديو، عراك عنيف بين امرأتين، وذلك بعد أن اتهمت الأولى الفتاة برمي شطيرة ” ساندويتش ” عليها، أثناء وجودهما على متن قطار متجه من لندن إلى برمنغهام، بعد عودتها من كرنفال ” نوتينغ هيل ” .
ورصد المقطع، المرأة المُعتدية وهي تسأل الفتاة ورفيقها ” هل رميتما الطعام علي ّ ؟ ” ، لكنهما أنكرا، لترد عليهما قائلة: ” لا تجعلاني أخلع شعري المستعار، سأشبعكما ضربًا ” .
فيما أظهر الفيديو، قيام المرأة بتوجيه اللكمات القوية للفتاة وصفعها على وجهها، ثم تلقي بها على الأرض وتركلها، في حين تدخل أحد الرجال الموجودين على متن القطار لتهدئة العراك بينهما.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53040 ] نشر منذ 40 دقيقة
فسقانه ,,