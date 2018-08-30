بالفيديو.. عراك عنيف بين امرأتين على متن قطار بسبب ” ساندويتش “

لندن(صدى):

وثق مقطع فيديو، عراك عنيف بين امرأتين، وذلك بعد أن اتهمت الأولى الفتاة برمي شطيرة ” ساندويتش ” عليها، أثناء وجودهما على متن قطار متجه من لندن إلى برمنغهام، بعد عودتها من كرنفال ” نوتينغ هيل ” .

ورصد المقطع، المرأة المُعتدية وهي تسأل الفتاة ورفيقها ” هل رميتما الطعام علي ّ ؟ ” ، لكنهما أنكرا، لترد عليهما قائلة: ” لا تجعلاني أخلع شعري المستعار، سأشبعكما ضربًا ” .

فيما أظهر الفيديو، قيام المرأة بتوجيه اللكمات القوية للفتاة وصفعها على وجهها، ثم تلقي بها على الأرض وتركلها، في حين تدخل أحد الرجال الموجودين على متن القطار لتهدئة العراك بينهما.