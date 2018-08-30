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25 وظيفة شاغرة في معهد الجبيل التقني

25 وظيفة شاغرة في معهد الجبيل التقني
فاطمة المالكي(صدى):

كشف معهد الجبيل التقني ” Jubail Technical Institute ” ، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر 25 وظيفة تدريبية شاغرة للرجال، لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، للعمل في العديد من التخصصات.

وأوضح المعهد أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدرب رافعة المشغل (Crane Operator Instructor) (وظيفتان): درجة البكالوريوس في الهندسة، بالإضافة إلى مدرب اللحام الصناعي (Industrial Welding Instructor) (وظيفتان): درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو هندسة اللحام.

وأشار معهد الجبيل إلى حاجته إلى مدرب مركب الطواحين (Millwright Instructor) (أربع وظائف): درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الرئيسية في معدات ثابتة وتدوير، ومدرب أول في عملية التشغيل ومهارات البتروكيماويات (Senior Instructor in Process Operation & Petrochemical Skills): درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية.

وأضاف أنه يتوفر وظائف شاغرة بمسمى مدرب عملية التشغيل ومهارات البتروكيماويات (Instructor in Process Operation & Petrochemical Skills) (ثلاث وظائف): درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية.

وتابع: ” مدرب أول مهارات تقنية المعلومات (Senior Instructors of Information Technology Skills) (ثلاث وظائف): درجة الماجستير في هندسة الحاسب الآلي أو علوم الحاسب الآلي أو أي تخصص آخر ذات صلة.

كما يرغب المعهد، في مدرب تصنيع وتركيب الأنابيب (Pipe-fitting and Fabrication Instructor) (وظيفتان): درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو تخصص التصنيع أو الدبلوم التقني العالي (تركيب الأنابيب)، ومدرب الغوص التجاري (Commercial Diving Instructor) (وظيفتان): درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.

يأتي ذلك بالإضافة إلى، مدرب مهارات التحكم والأجهزة الصناعية (Industrial Instrumentation and Control skills Instructor) (أربع وظائف): درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية مع هندسة التحكم في العمليات، ومدرب المهارات الكهربائية الصناعية (Industrial Electrical skills Instructor) (وظيفتان): درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

وأكد معهد الجبيل التقني، أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 28/ 10/ 2018م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا


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