  • الخميس 30

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” الدهامي ” يحقق الميدالية البرونزية في قفز الحواجز

” الدهامي ” يحقق الميدالية البرونزية في قفز الحواجز

” الدهامي ” يحقق الميدالية البرونزية في قفز الحواجز
طلال الغامدي(صدى):

تمكن الفارس السعودي رمزي الدهامي من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية؛ وذلك في منافسات قفز الحواجز ” فردي ” في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي أقيمت في ” جاكرتا ” .

وشارك في البطولة ضمن المنتخب الوطني كل من ” رمزي الدهامي وخالد العيد وخالد المبطي وعبدالله الشربتلي ” .

يٌذكر أن المنتخب السعودي للفروسية كان قد حقق قبل يومين الميدالية الذهبية في سباق قفز الحواجز ” فرق ” ؛ وذلك ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والمقامة في العاصمة الإندونيسية ” جاكرتا ” .

اقرأ ايضًا:

بالصور.. فرسان المملكة يحققون الذهبية في جاكرتا.. ومكافأة نصف مليون ريال


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *