” الدهامي ” يحقق الميدالية البرونزية في قفز الحواجز

طلال الغامدي(صدى):

تمكن الفارس السعودي رمزي الدهامي من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية؛ وذلك في منافسات قفز الحواجز ” فردي ” في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والتي أقيمت في ” جاكرتا ” .

وشارك في البطولة ضمن المنتخب الوطني كل من ” رمزي الدهامي وخالد العيد وخالد المبطي وعبدالله الشربتلي ” .

يٌذكر أن المنتخب السعودي للفروسية كان قد حقق قبل يومين الميدالية الذهبية في سباق قفز الحواجز ” فرق ” ؛ وذلك ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة والمقامة في العاصمة الإندونيسية ” جاكرتا ” .

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