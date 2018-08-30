” كاكا ” يبدأ مغامرة جديدة مع ميلان بعد وصوله إيطاليا

طلال الغامدي(صدى):

شهدت إيطاليا وصول البرازيلي ريكاردو كاكا؛ ليبدأ مغامرة جديدة مع ” ميلان ” ، الذي شهد أفضل مراحله في عالم كرة القدم.

وعن هذا، قال ” كاكا ” في تصريحات صحفية له: ” أتمنى أن يكون هذا الموسم جيدًا لميلان، أتحدث مع ليوناردو كثيرًا لأننا أصدقاء، لكننا لم نناقش بعد الدور الذي سأحصل عليه ” .

وتابع: ” في الوقت الحالي الأولوية بالنسبة لي هي أطفالي الذين يعيشون في البرازيل، يجب أن أكون معهم، أحب أن أكون مع ليوناردو ومالديني، أريد أن أكون قريبًا من ميلان ” .

وتوقع ” كاكا ” فوز ” ميلان ” قائلاً: ” إن العودة إلى سان سيرو لمشاهدة ميلان وروما، ستكون مباراة رائعة، أتوقع أن يفوز ميلان ” .