معركة ” تويترية ” بين النساء والرجال بسبب وسما يدعو للزواج من الثانية
عات مطالبات التعدد إلى الواجهة مرة أخرى بمعركة ” تويترية ” بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاق حمل عنوان (#زواجالثانيهسعادهمرهثانيه) حيث شارك فيه العديد ممن طالبوا بالتعدد للسعادة وحل أزمة العنوسة، فيما انتقد أخرون الوسم بشدة ومدافعين عن وجهة نظرهم.
والنظر إلى ما جاء في الوسم ظهرت فيه أراء متباينة بين النشطاء فمنهم من أظهر إيجابياته بدراسة بريطانية قديمة تؤكد أن تعدد الزوجات يطيل من عمر الرجل بنسبة تصل إلى 12% أكثر من أقرانه الذين تزوجوا لمرة واحدة فقط، كما يؤدي إلى سعادته وتحسّن أحواله المهنية والمادية.
وأضاف أن الباحثون أكدوا أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل، وجاء تأكيدهم من خلال الاطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التي تسمح بتعدد الزوجات والنتائج الإيجابية لذلك.
كما دافع أخر عن التعدد بطريقة طريفة قائلاً: الزوجة الأولى : ثورة ضد العزوبية، والزوجة الثانية : تصحيح مسار الثورة، والزوجة الثالثة : تأسيس الدولة القوية ، الزوجة الرابعة : ضمان الأمن القومي ، وتحقيق مصالح خارجية.
وانتقد أخرون التعدد مشددين أن الزواج ليس شهوة فقط ، بل حقوق وواجبات وعدل وتربية واهتمام ومن عقوبة عدم العدل بين الزوجات كما قال ﷺ “من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل”، مؤكدين أن الزواج مسؤولية عظيمة وهم كبير خصوصاً هذا الزمان .
وأضاف آخر لم أجد معدد سعيد بحياته إلا إذا كان يلعب ولا يهمه أولاده فقط يهمه نفسه ، فأنظر إلى أبناء المعدد تجدهم أخوة بالأسم فقط ، فمن كان يملك مال فليمنحه لقريب له لم يتزوج
فيما أكدت مواطنة البحث عن الزوجة الثانية لا يجلب السعادة، فمن يريد السعادة عليه بإصلاح حياته مع زوجته الاولى، ولو قدر أن من حق الزوجة أن تتزوج بأكثر من رجل لنفر ثلثي نساء المجتمع للزواج بأكثر من رجل ،الخلل غالبا ما يكون في الرجل وليس في المرأة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53040 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ييسر الامور ,,
الهواوي[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 2 ساعتين
الي يتكلمون عن العنوسة الغالب ان ابائهم معددين واغلب نصيبة بنات فجات العنوسة التعدددد يكثر الإناث فليس الحل في التعدددد . والبعض اذا اتئ احد يخطب عنده قام يتشرط ويحدد المهر كأن بنته سلعة يريد بيعها .
اتقو الله . ويسر ولا تعسر أيه الأب الفاضل
هزيم[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا شرع الله سبحانه
احل للرجال اربعه ، وذلك لحكمه لا يعلمها الا هو سبحانه ، وبعض الرجال معطيه الله القوه ولا يملك نفسه بواحد ويرغب في اولاد كثر
كما ان للزوجه موانع كثيره للزوج ، منها الدوره الشهريه، والنفاس ،والحمل ، اضافه الى ذلك بعض امراض النساء التي تتطلب علاج طويل ويتطلب علاجها بعد الزوج عنها، كما ان بعض النساء عقيم او مريضه ، فيامعشر النساء
سؤال يسدح نفسه؟
لو كان هناك بين الزوجين اولاد ، وعدم تفاهم بين الزوجين‘ هل من الافضل الطلاق والانفصال وضياع الام والاولاد
ام ان يتزوج بواحده ثانيه وتستمر الحياة؟؟؟؟
والمشكله ان اكثر النساء لا جا وقت اعراس او مناسبات تجملت ولبست احلى لبس واحلى مكياج
واذا قعدت عند زوجها جاها العجز والتعب وعدم الاهتمام.
بختصار
الرجال مايدور زوجه ثانيه الا بسبب زوجته الاولى ولو كان مرتاح معها مافكر مجرد التفكير بالزواج عليها.
طلال[ عدد التعليقات: 2927 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله رجال مخبولين هو من تزوج مره يعيدها مره اخري !!! ههههههههه
شجون[ عدد التعليقات: 1210 ] نشر منذ 2 ساعتين
طب يفكر يتزوج زوجي مره اخري سأقتله ✋✋
هزيم[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 1 ساعة
شجووون طقي براسك بسبعين الف جدار ولا انتحري
على اساس لو بيتزوج بياخذ رايك يعني.
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 1 ساعة
تعدد القوزات مش حرام…
لاكن مد رقلليك على أد فلوسك
خليكم زينا أولليل ألي يتقوز تانيه..
هي وحده وأمسك الخشبه لا يؤع عليك السأف من حسد غيرك….
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 1 ساعة
اخ هزيم في فترة النفاس الرجل لازم يوقف مع زوجته ويعدل مزاجها مو يتزوج عليها وكأنه يعاقبها على الإنجاب
يعني إذا ماانجبت تزوج وإذا انجبت تزوج!!!!!
اما اللي مايحب زوجته وتقول الأفضل يتزوج ثانية ومايطلق
انا برأيي يطلق ويتزوج أحسن لأنها راح تتضر كثير من اللاعدل اللي راح يصيبها لأنه مهما حاول راح يبان علبه إنو يحب الثانية فهمت أخوي
والله تعالى أعلم
صهيب[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 1 ساعة
شجوم … لتزوج زوجك عليك راح تكوني ترضي بالامر الواقع وراح تمسكي زوجك واولادك ..وان طلقتي راح تزودي العنوسة ههههههههه
غريب[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 1 ساعة
هزيم تقولك راح تقتله ماقالتلك يسألني
غريب[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 1 ساعة
صهيب انت جاوبت حالك بحالك يعني الرجال يتزوج لمصلحته مو ليقضي ع العنوسة..والدليل إنه يطلق ويتزوج عادي
أخصائي[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 1 ساعة
هاااه الأخوات اللي هنا وش رايكم بالموضوع!!!!
منى[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 1 ساعة
شجون وليش تقتليه ودمري حياتك؟؟؟
أبوعبداللّه[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 60 دقيقة
هههههه كنت أعرف ان الموضوع راح ياخذله مئة تعليق!!!!!
السؤال للأخوات ماذا تفعلين إذا تزوج زوجك عليكي
ياللّه ياأخوات نبي نعرف رايكم بنت النور،، جنوبية،، محرومة،،دهر،،بنتن حرب،،دانة،،
وبالأخص الأخت دهـــــر لأنها متزوجة😊😁
ام عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله لايرده انا ماخذه واحد بعياله والله ولا يصرف عليه ولاشغالة ولاشي يعني حالتي حالة وعياله في المدرسة وانا قايمة فيهم وفيه وكل ماقام وشاف نفسه فاضي قال رغبتيني بالحريم وودي اتزوج طفشني
معلمة[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يكون في عونك ياأم عبدالرحمن ويكتب لك الأجر
الروقي[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 10 دقائق
ابك اقدحوا دخلت تويتر حصلت الهياط بس والشيلات واذا جاء موضوع زواج قالوا الاولى تكفي وامرأه واحده ياريجيل لو عندي دراهم كان اخذت لي مسلمتين ويهوديه ونصرانيه واعيش كنق
بالنسبه للعيال قد يطلعون عيال الاجنبيات افضل من القبيليات العربيات وهي عند تربية الاب والوالدين ..
مادمركم الا التشدد وهياط وشيلات وهو ماهو قادر يعدد فقط يهايط
الاسلام ميسر كل شيء والعمر فاني ورايح تمتع بالعكس كثرة الحريم تساعدك على نفسك وتساعدك على الطاعات الكثيره والعبادات الطويله والراحه في الدنيا والاخره خير هذه الامه اكثرها نساء عنده 11 حرمه ..
وازهد الناس واورعهم واتقاهم واكثرهم مخافه للرب عز وجل ..
والصحابه عندهم حريم واجد ملك يمين وزوجات وساعدوهم على الطاعه اكثر واكثر واكثر وكذلك التابعين وتشوفونهم معزين الاسلام صح جهاد في سبيل الله وطاعات كثيره
حقوق زوجيه وعبادات كثيره وحياتهم كذا
اما الحين ترفيه وبلووت وسهر واستراحات ودوجه يرووح عمرك لعب ولهو مااستفدت شيء