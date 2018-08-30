هويسكا في اختبار صعب أمام برشلونة الأحد المقبل

نواف السالم(صدى):

أعرب خوان هيرنانديز، مهاجم فريق هويسكا الإسباني، عن أمله في الانتصار على برشلونة في الاختبار الصعب الذي سيخوضه فريقه الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

وقال ” هيرنانديز ” : ” أحلم بالتغلب على برشلونة في كامب نو وتسجيل هدف، تخيل تسجيل هدف هناك، رغم أننا نعلم صعوبة هذا الأمر، ولكنه ليس مستحيلًا ” .

وأضاف مهاجم هويسكا: ” إنه حلم أي طفل يشاهد المباريات في برنابيو وكامب نو والآن يتعين علي اللعب أمام أفضل لاعبين في العالم، لا أعتقد أنهم سيطلبون الحصول على قميصي، خاصة وأنني لست مشهورًا، ولكني سأطلب الحصول على قميس ليونيل ميسي أو لويس سواريز لأنني متحمس للغاية ” .

جدير بالذكر، أن فريق هويسكا الذي يدربه ليو فرانكو، قد ازدادت ثقته في قدراته، وذلك بعد نتائجه المرضية وتحقيقه الفوز في أول جولتين.