القبض على عصابة مكونة من 5 وافدين لسرقة الحجاج بمكة

نايف السالم(صدى):

أطاحت شرطة أجياد بتشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية النيجيرية، من متخلفي الإقامة، وذلك بعد قيامهم بسلب وسرقة الحجاج في المنطقة المركزية بمكة المكرمة.

جاء ذلك بعد أن ورد عدة بلاغات من عدد من الرجال والنساء، أفادوا بفقدان محافظهم التي تحوي مبالغ مالية وأجهزة جوال، وعلى الفور تم فتح تحقيق موسع عن القضية، وقامت فرق البحث والتحري الجنائي بقيادة مدير مركز شرطة أجياد، بأخذ أوصاف الجناة، وجمع المعلومات عنهم.

وتمكن رجال البحث من القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية النيجيرية، وهم يقومون بالسلب والسرقة بالمنطقة المركزية للحرم والساحات المحيطة للحرم، واعترفوا بما نسب إليهم بعد التحقيق معهم، وتم الاستدلال على مواقع اثنين من الجناة الباقين.

وبالفعل تم التعرف على الوكر الذي يقيمان فيه من قِبل رجال التحريات، وعلى الفور تمت مداهمة الوكر الواقع بحي الهنداوية، وتم القبض عليهما وكانا في حالة مقاومة، ولكن رجال الأمن أحكموا القبض عليهما.

وعثر بحوزتهما بعد تفتيشهما على مبالغ تجاوزت الـ 7900 ريال وعملات مختلفة أجنبية، فضلًا عن وجود أجهزة جوالات ومفقودات متعددة.

جدير بالذكر، أنه قد تم إعداد محضر ضبط وتسليم الجناة إلى مركز شرطة أجياد، ولا يزالوا رهن التحقيق في مركز الشرطة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.