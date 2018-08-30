ترامب يهاجم مفجر فضيحة ” ووترجيت ” : يختلق القصص

واشنطن(صدى):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصحفي كارل برنستين، الذي أسهم مع زميله بوب وودوارد في إسقاط الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، كما وجه السباب له، متهمًا إياه بأنه يختلق القصص.

حيث قال ” ترامب ” على ” تويتر ” : ” الفوضوي كارل برنستين، رجل يعيش في الماضي، ويفكر كمنحط أحمق، يختلق القصة وراء القصة، بات محل سخرية في كل أنحاء البلاد ” .

وجاء هجوم دونالد ترامب على خلفية ترقب صدور كتاب عن ” ترامب ” لبوب وودوارد ” شريك ” كارل ” ، حيث يحمل الكتاب عنوان ” خوف: ترامب في البيت الأبيض ” ، الذي يكشف تفاصيل الحياة المروعة داخل البيت الأبيض في ظل رئاسة ” ترامب ” .

يُذكر أن ” برنستين مع وودوارد ” كان قد قاد فريق صحيفة ” واشنطن بوست ” الذي بحث في قضية التجسس عام 1972 على مقر الحزب الديمقراطي في مبنى ” ووترجيت ” ، ثم الكشف عن علاقة تربط عملية التجسس بالبيت الأبيض؛ مما أدى إلى استقالة ” نيكسون ” عام 1974.