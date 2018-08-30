بيننفارينا PF0 الخارقة تظهر بصورة تشويقية بقوة 2000 حصان

روما(صدى):

أعلنت شركة بننفارينا عن طموحها لتصبح صانع سيارات متكامل حقيقي بعيداً عن تقديمها نسخ فريدة من نوعها وتعاونها في التصميم مع شركات أخرى, ويبدأ هذا الاتجاه الجديد في الشركة مع سلسلة أحداث Monterey Car Week حيث دعت الشركة للتعرف على سيارتها الخارقة التجريبية التي تأتي بقوة 2000 حصان وقدرة على التسارع حتى 100 كم في أقل من ثانيتين مع نظام دفع كهربائي.

ولكن لم تظهر أية صور للسيارة التي ستبدأ عملية عرضها في صورتها التجريبية في معرض جنيف 2019 في مارس المقبل ، فيما أكد لوكا بورجوجنو مدير التصميم في بننفارينا أنهم لايزالون يقومون بعمل تحديثات في السيارة وتغييرات لتحسين الأداء والجوانب الأيروديناميكية .

والسيارة تبدو حسب التقارير شبيهة ببعض الموديلات مثل ماكلارين P1 وفيراري 458 ايطاليا وهي بداية جيدة للسيارة ولكنها تأتي في صورة سيارة قريبة من الأرض وعريضة وطويلة كذلك. ويتوقع أن تصنع الشركة سيارة بالاعتماد على شاسيه سيارات ريماك الكهربائية الخارقة ولكن المسئولين في الشركة أكدوا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتم الاعلان عن أية اتفاقيات تعاون.

والصورة التشويقية هنا تظهر الجزء الخلفي من السيارة مع جناح خلفي من جزئين يعمل في صورة مكابح هوائية . أما مقدمة السيارة فتأتي بوحدات اضاءة ليد حادة مرتبطة بمداخل تهوية مع شريط اضاءة يمتد عبر غطاء المحرك . وينتظر أن تحمل السيارة اسم PF0 وستكون واحدة من بين عدة سيارات مستقبلية تطمح الشركة في انتاجهم فيما حددت سعر 2 مليون دولار لموديل PF0 وعدد وحدات منتجة محددة بـ150 نسخة .

كما يتوقع أن تأتي بمدى تنقل 500 كم عند اطلاقها في 2020 مع سرعة قصوى 402 كم ساعة.