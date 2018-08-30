مانشستر يونايتد يخضع لاختبار العودة أمام بيرنلي

نواف السالم(صدى):

يخضع مانشستر يونايتد، لاختبار العودة إلى مستواه الحقيقي عندما يواجه بيرنلي، الأحد المقبل، حيث أنه يحاول تجنب الهزيمة الثالثة على التوالي بالدوري الإنجليزي بعدما خسر بثلاثية نظيفة أمام توتنهام هوتسبير، وبثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام برايتون آند هوف ألبيون.

وزادت انتقادات للفريق بسبب الدفاع السيء في هزيمة فريق المدرب جوزيه مورينيو؛ حيث أعلن مورينيو في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، عن غضبه من الانتقادات الموجهة ضده، لكن لم تظهر إدارة النادي أي مؤشرات على التغيير.

وعلى جانب آخر، سيغيب المدافع فيل جونز عن يونايتد، فيما ربما يكون بيرنلي دون جناحه الإيسلندي يوهان بيرغغ جودموندسون، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية؛ فيما قال لاعب وسط يونايتد، أندير هيريرا، أن الخيارات المتاحة أمام المدرب مورينيو ستجعل الفريق يعثر على الطريق الصحيح قريبًا.

وأوضح ” هيريرا ” قائلًا: ” قدمنا أداءً جيدًا لمدة 60 أو 70 دقيقة ضد توتنهام، وكان يمكن أن نتقدم 2-0 في الشوط الأول لكننا لم نفعل ذلك ” مضيفًا: ” لو أردنا الفوز في المباراة المقبلة ضد بيرنلي فنحن بحاجة إلى هذا الالتزام والمبادئ التي أظهرها الفريق، يجب علينا اللعب بهذه الطريقة لو أردنا الفوز على بيرنلي. “