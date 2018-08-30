اليوم.. ” يويفا ” يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب بأوروبا

ماجد محمد(صدى):

يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، اليوم الخميس، عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018، وذلك على هامش الحفل السنوي للاتحاد القاري لتوزيع جوائز الأفضل، الذي يقام بإمارة موناكو الفرنسية.

وتحتدم المنافسة بين النجم المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش؛ فيما يعد ” صلاح ” أول لاعب عربي أفريقي في التاريخ يصل للقائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2018.

ويعتبر النجم المصري اللاعب الأول من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز، الذى يتم اختياره ضمن الثلاثي الأفضل في القارة العجوز؛ حيث قاد ليفربول للصعود إلى نهائي دورى أبطال أوروبا، بجانب تحطيم العديد من الأرقام القياسية، وحصد العديد من الجوائز الفردية فى موسمه الأول مع ” الريدز ” .