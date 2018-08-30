” السيسي ” يبدأ اليوم جولة خارجية تشمل البحرين والصين وأوزبكستان

القاهرة(صدى):

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم جولة خارجية تشمل الصين وأوزبكستان ويستهلها بزيارة لمملكة البحرين حيث يلتقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في تصريح له اليوم بأن الرئيس السيسي وملك مملكة البحرين سيعقدان جلسة مباحثات لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيمها؛ فضلاً عن التشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث، أن الرئيس السيسي سيشارك في قمة منتدى الصين أفريقيا، وسيجري مع نظيره الصيني مباحثات قمة تتناول أوجه التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، كما يعقد لقاءً مع ممثلي كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثماراتهم في مصر.

ولفت المتحدث الانتباه إلى أن الرئيس السيسي سيختتم جولته الخارجية بزيارة للعاصمة الأوزبكية طشقند، والتي تعد الزيارة الرسمية الأولي من نوعها لرئيس مصري إلى أوزباكستان، وسيشهد مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات.