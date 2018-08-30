محمد رمضان لـ سعد المجرد: ربنا يكفيك شماتة الأعداء
نشر الفنان المصري محمد رمضان، على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعه مع الفنان المغربي سعد المجرد.
وأضاف محمد رمضان تعليقاً على الصورة قائلًا: ” المظلوم (سالم) وإن ذمه الناس والظالم (نادم) وإن مدحه الناس، ربنا ينصرك يا صاحبي يا ابن الناس الطيبين، ويكفيك شماتة الأعداء ” .
يذكر أن سعد لمجرد، تم اتهامه بقضية اغتصاب في فرنسا للمرة الثانية منذ فترة إلا أنه تم الإفراج عنه منذ يومين.
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله تمت تبرئته قبل يومين من التهمة المنسوبة إليه / الله يكفينا شر الأعداء .