محمد رمضان لـ سعد المجرد: ربنا يكفيك شماتة الأعداء

أماني الغامدي(صدى):

نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​، على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعه مع الفنان المغربي سعد المجرد.

وأضاف محمد رمضان تعليقاً على الصورة قائلًا: ” المظلوم (سالم) وإن ذمه الناس والظالم (نادم) وإن مدحه الناس، ربنا ينصرك يا صاحبي يا ابن الناس الطيبين، ويكفيك شماتة الأعداء ” .

يذكر أن ​سعد لمجرد​، تم اتهامه بقضية اغتصاب في فرنسا للمرة الثانية منذ فترة إلا أنه تم الإفراج عنه منذ يومين.