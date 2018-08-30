” الجوازات ” توضح حقيقة إيقاف تجديد الإقامات لبعض المهن

عادل الحربي (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه لا يوجد أي مهن متوقف تجديد الإقامات لها، وذلك بعد تداول العديد من الشائعات والأخبار الغير صحيحة حول إيقاف تجديد الإقامات لبعض المهن التي ستدخل التوطين قريباً.

وقالت الجوازات في ردها على العديد من الاستفسارات التي وردتها حول الأمر: ” لا يوجد مهن متوقف تجديد الاقامات لها ، و بما يخص رخص العمل ندعو للتواصل مع وزارة العمل للإفادة.

يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة العمل أن قرار توطين المهن بمنافذ البيع حيز التنفيذ في 4 أنشطة، تشمل محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، سيدخل التطبيق بعد 12 يوماً، الموافق 11 سبتمبر القادم.

وأوضحت أن ذلك سعيا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، وستبدأ في إطلاق فرق التفتيش التابعة لها في جميع المناطق لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري.