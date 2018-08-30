” الجوازات ” توضح حقيقة إيقاف تجديد الإقامات لبعض المهن
أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه لا يوجد أي مهن متوقف تجديد الإقامات لها، وذلك بعد تداول العديد من الشائعات والأخبار الغير صحيحة حول إيقاف تجديد الإقامات لبعض المهن التي ستدخل التوطين قريباً.
وقالت الجوازات في ردها على العديد من الاستفسارات التي وردتها حول الأمر: ” لا يوجد مهن متوقف تجديد الاقامات لها ، و بما يخص رخص العمل ندعو للتواصل مع وزارة العمل للإفادة.
يأتي ذلك بعدما أكدت وزارة العمل أن قرار توطين المهن بمنافذ البيع حيز التنفيذ في 4 أنشطة، تشمل محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، سيدخل التطبيق بعد 12 يوماً، الموافق 11 سبتمبر القادم.
وأوضحت أن ذلك سعيا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، وستبدأ في إطلاق فرق التفتيش التابعة لها في جميع المناطق لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري.
جفين البيشي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 43 دقيقة
القطاع الخاص
تحت عنوان وظايف للمواطنين
ياخوان ياعالم
مشكلة القطاع الخاص رواتبها ركيكة وضعيفة ولاتتوائم مع غلاة المعيشة وارتفاع الاسعار
سؤال هل احد يستطيع فتح بيت
براتب ثلاثة الالاف او اربعة
اتمنى ذلك
هزيم[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 7 دقائق
هههههههههههههههههههههه
نعم يا جفين البيشي
تستطيع
تفتح بيت وتشتري سياره وتسافر وتدخل عيالك مدارس اهليه
بس
مو لك بل للمقيم او الاجنبي
هو الذي له
تامين طبي له ولزوجته واطفاله وانت لا، او يكون تامينك مخيس ومن فئة c ولو فيه اقل كان عطوك
هو الشركة تسكنه بسكن خاص فيها او كومباوند وانت بالطقاق
هو اللي له تذاكر سفر سنويه له ولزوجته واولاده ، وانت بيش ووش تبغا بالاجازه والدوام محتاجك وما يستغني عنك ، على اساس انت كل شي
خلني ساكت