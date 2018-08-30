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بالفيديو والصور.. لحظة فتح بوابة ثاني أكبر سد مائي بالمملكة

بالفيديو والصور.. لحظة فتح بوابة ثاني أكبر سد مائي بالمملكة
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة فتح بوابة ثاني أكبر سد مائي في المملكة، من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، وذلك بالاشتراك مع الدفاع المدني والجهات المعنية في المنطقة.

جاء ذلك بهدف ريّ الأراضي وزيادة مخزون المياه الجوفية في مجرى الوادي؛ طبقًا لما ذكرته الوزارة، أمس الأول، حين أعلنت عن فتح بوابات سد وادي بيش لمدة شهر ابتداءً من يوم الخميس.

وأوضحت الوزارة، أن السعة التخزينية للسد تصل إلى 193.644.000، مبينة أن الكمية المنصرفة هي 10 ملايين متر مكعب.

 

 

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2927 ] نشر منذ 1 ساعة

ماشاءالله تبارك الله 😍😍

[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة

الله الموفق و المستعان ، في المقدمه دائما⁦💪🏻⁩⁦💪🏻⁩

[ عدد التعليقات: 53040 ] نشر منذ 3 دقائق

خير ان شاء الله ,,

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