بالفيديو والصور.. لحظة فتح بوابة ثاني أكبر سد مائي بالمملكة
وثق مقطع فيديو، لحظة فتح بوابة ثاني أكبر سد مائي في المملكة، من قِبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، وذلك بالاشتراك مع الدفاع المدني والجهات المعنية في المنطقة.
جاء ذلك بهدف ريّ الأراضي وزيادة مخزون المياه الجوفية في مجرى الوادي؛ طبقًا لما ذكرته الوزارة، أمس الأول، حين أعلنت عن فتح بوابات سد وادي بيش لمدة شهر ابتداءً من يوم الخميس.
وأوضحت الوزارة، أن السعة التخزينية للسد تصل إلى 193.644.000، مبينة أن الكمية المنصرفة هي 10 ملايين متر مكعب.
طلال[ عدد التعليقات: 2927 ] نشر منذ 1 ساعة
ماشاءالله تبارك الله 😍😍
ماجد[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 1 ساعة
الله الموفق و المستعان ، في المقدمه دائما💪🏻💪🏻
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53040 ] نشر منذ 3 دقائق
خير ان شاء الله ,,