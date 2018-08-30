اتحاد الكرة يكشف عن أسماء 8 حكام أجانب يديرون مباريات الجولة الأولى بالدوري

نواف السالم(صدى):

كشفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، عن أسماء 8 حكام أجانب، كلفتهم بإدارة مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق هذه النسخة من الدوري، اليوم الخميس، وذلك من خلال 3 مباريات، وجاءت أسماء الحكام والمباريات التي كُلفوا بإدارتها كما يلي:

– الحكم التشيكي بافيل كرالوفيتش: لمباراة أحد والنصر.

– الحكم الألماني تومسين مارتين: لمباراة الحزم والوحدة.

– الحكم سيمون إيفانزلي من ” ويلز ” : لمباراة الاتفاق والرائد.

– الحكم البريطاني مارك كلاتنبيرج: لمباراة القادسية والفتح.

– الحكم البولندي سيمون مارتنياك: لمباراة الهلال والفيحاء.

– الحكم السلفويني دامير سكومينا: لمباراة الشباب والاتحاد.

– الحكم الصربي ميلوراد مازيتش: لمباراة الفيصلي والباطن.

– الحكم الهولندي بيورن كيوبيرز: لمباراة الأهلي والتعاون.