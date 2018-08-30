اتحاد الكرة يكشف عن أسماء 8 حكام أجانب يديرون مباريات الجولة الأولى بالدوري
كشفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، عن أسماء 8 حكام أجانب، كلفتهم بإدارة مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن المقرر أن تنطلق هذه النسخة من الدوري، اليوم الخميس، وذلك من خلال 3 مباريات، وجاءت أسماء الحكام والمباريات التي كُلفوا بإدارتها كما يلي:
– الحكم التشيكي بافيل كرالوفيتش: لمباراة أحد والنصر.
– الحكم الألماني تومسين مارتين: لمباراة الحزم والوحدة.
– الحكم سيمون إيفانزلي من ” ويلز ” : لمباراة الاتفاق والرائد.
– الحكم البريطاني مارك كلاتنبيرج: لمباراة القادسية والفتح.
– الحكم البولندي سيمون مارتنياك: لمباراة الهلال والفيحاء.
– الحكم السلفويني دامير سكومينا: لمباراة الشباب والاتحاد.
– الحكم الصربي ميلوراد مازيتش: لمباراة الفيصلي والباطن.
– الحكم الهولندي بيورن كيوبيرز: لمباراة الأهلي والتعاون.
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 42 دقيقة
الحكم السعودي وين مكانه