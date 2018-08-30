بالصور.. جبل ” فرواع ” .. القمة الأعلى في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن أعمال الاتحاد السعودي للتسلق، أن جبل ” فرواع ” هو القمة الأعلى في المملكة؛ وذلك بعد عمل طال أكثر من 5 ساعات، من قبل فريق عمل سعودي أمريكي.

وعن ذلك، قال ماجد الناجي، مدير العمليات في الاتحاد السعودي، أن الاتحاد قام بتشكيل فريق مكون من مختصين من الولايات المتحدة بهدف إنهاء الجدل في أعلى قمة في المملكة، حيث تم الاستعانة بالأخوان الأمريكيان ماثيو وإريك غلبرتسن.

وأوضح ” الناجي ” أنه وفقًا للقياسات التي قام بها الأخوان ” غلبرتسن ” ، توصل الاتحاد إلى أم جبل ” فرواع ” هو القمة الأعلى في المملكة، بعد أن كشفت القياسات أن فرواع يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 3009 أمتار، وهذه هي النتيجة النهائية التي تم التوصل إليها.