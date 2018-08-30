خطة تمكين بجامعة أم القرى تضع الأهداف التنموية لمكة ضمن استراتيجياتها

حسين العلي(صدى):

أطلع أعضاء فريق خطة ” تمكين الاستراتيجية 2023 ” بجامعة أم القرى، على تقرير خطة التنمية لمنطقة مكة المكرمة من أجل تضمين أهدافها الرئيسية ضمن أعمال خطة الجامعة خلال الفترة المقبلة ، وذلك خلال الاجتماع الرابع الذي عقده أعضاء الفريق بمقر الجامعة بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأستعرض أعضاء الفريق عدد من التقارير التي تتعلق بمعايير التصنيفات المختلفة للجامعات العالمية والتي تمنح من الهيئات والمؤسسات المعتمدة دولياً الى الجامعات المحققة للمعايير الخاصة بكل تصنيف. وجاء ذلك من أجل الحرص على تحقيق تصنيف متقدم يرتقي بالمكانة التعليمية لكيان أم القرى.

وناقش فريق خطة تمكين عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة على شعار الخطة وهويتها البصرية ، وخطة العمل لأعضاء الفريق خلال الفترة المقبلة والاقتراحات والآراء ، للخروج بخطة استراتيجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع والتي تستند على معلومات من الواقع الافتراضي للبيئة التعليمية والأكاديمية والبحثية بالجامعة.

وتحظى خطة ” تمكين 2023 ” بدعم واهتمام معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، وبإشراف مباشر من وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني بن عثمان غازي، وتضم عدداً من الخبراء والمتخصصين في التخطيط الاستراتيجي وكافة المجالات ذات العلاقة.