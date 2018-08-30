جريمة اغتصاب بشعة تهز الشارع المغربي

مليكة فؤاد(صدى):

هزت جريمة بشعة أرجاء الشارع المغربي، بعد أن أقدم شاب على اغتصاب أمه تحت تهديد السلاح لتقوم السلطات باعتقاله للتحقيق معه.

وشكت الأم ابنها باغتصابها بشكل متكرر تحت تهديد السلاح الأبيض، قائلةً أنه استغل إقامته معها بمفردهما، ليغتصبها ويهددها بالانتقام منها في حال أفشت السر لأقاربهما.

ومن جانبه، أمر النائب العام باعتقال المتهم في سجن ” بوركايز ” بمدينة فاس، حتى يتم التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل والدته.