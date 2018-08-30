” الشورى ” يلزم الإسكان بتخصيص نسب من المساكن للأسر غير القادرة

علي القحطاني (صدى):

أصدر مجلس الشورى، قراره بإدراج وجهة نظر لجنة الخدمات وتوصيتها النهائية بشأن تقرير وزارة الإسكان للعام المالي 37ـ1438 الذي ناقشه في 17 رجب الماضي، حيث طالبت لجنة الخدمات بتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة، وذلك ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي.

كما طالبت اللجنة، بدراسة تحديد السقف الأعلى لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها، بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد، فضلًا عن التعجيل بتسليم تلك الأسر الوحدات السكنية المخصصة لها.

فيما ناشدت لجنة الخدمات، بإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة، وكذلك تكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية، ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.