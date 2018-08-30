بالصور.. تفاصيل اصطحاب أمير حائل لنائبه من المطار بسيارته الخاصة

علي العنزي(صدى):

اصطحب أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بسيارته الخاصة التي يقودها من المطار وحتى مقر استقبال أهالي المنطقة والمسؤولين لنائبه، بالمغواة؛ حيث رعى منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات، مراسم الاحتفال بمقدم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز لمنطقة حائل، ومباشرة مهام عمله نائبًا لأمير المنطقة.

وسرد الأمير عبدالعزيز ذكرياته حينما حل بالمنطقة قبل ثمانية عشر عامًا، لافتًا إلى أنه كمحب للمنطقة يشعر بأن تلك السنوات وكأنها ليلة وليست سنوات عمل خلالها بإخلاص نائباً لأمير المنطقة، مضيفًا: ” لم أستشعر من أهلها خلال تلك السنوات إلا إحساس الابن والأخ والوالد من الجميع وصدقتهم الحب فصدقوني بكرمهم المعهود الحب والوفاء. ”

وتابع: ” أحببت بهم أرضها فأحبوني بسمائها؛ فهم أهلي وعزوتي حاضرة وبادية، ومهما قلت بهم قليل؛ فالأصيل بطبعهم أصيل ” ، موجهًا حديثه لنائبه: ” ستعرفهم سمو الأمير وستعيشهم كالهواء والتنفس، فحللت أهلاً بين أهلك، ونزلت سهلاً في ديارك، مؤكداً أن الكلمات المكتوبة تنتهي وتبقى كلمات القلب. ”

وأكد الأمير عبدالعزيز أن نائبه الأمير فيصل بن فهد بدأ يسأله عن المشاريع ونسبة إنجازها وملاحظات التنفيذ وجودته، لافتًا إلى أنه سعد لهذا الحديث: ” هذه بلدنا ومهما عملنا ومهما قدمنا سيبقى عملنا ضئيل تجاه حق أهلنا ووطننا وقيادتنا. ”