الجيش اليمني يقترب من المزرق ‏ويستعيد 14 قرية في 3 مديريات بصعده

عدن(صدى):

أحكم الجيش اليمني، سيطرته على ‏عدد من القرى والمناطق في ثلاث مديريات ‏بمحافظة صعده وهي مديريات الظاهر وبكيل المير ‏ورازح.‏

وقال مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله موقع ” سبتمبر ” ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية ” إن الجيش استعاد قرى الصافية، والجريب ، وسوق العلى، والمربح، ‏والقوفعي، ومسه، وجراري، والنظرة ،المجرم، وام دحيم ‏،وكفات جعوان، والغيفل، والصيخابة، والنكارة ” .‏

وفي ذات السياق، أكد مصدر عسكري يمني، أن ‏وحدات من الجيش اليمني، حققت تقدمًا ميدانيًا ‏جديداً باتجاه المنطقة الواقعة بين محافظتي حجة ‏وصعده.‏

وأوضح المصدر أن قوات الجيش تقدمت نحو 3 كيلو ‏مترات باتجاه منطقة المزرق الحدودية مع صعده، و‏أصبحت معه المنطقة تحت السيطرة النارية ‏للجيش ، مشيراً إلى أن أكثر من 15 عنصرا من مليشيا ‏الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في ‏المعارك الدائرة في الجبهة.‏