الجيش اليمني يقترب من المزرق ويستعيد 14 قرية في 3 مديريات بصعده
أحكم الجيش اليمني، سيطرته على عدد من القرى والمناطق في ثلاث مديريات بمحافظة صعده وهي مديريات الظاهر وبكيل المير ورازح.
وقال مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله موقع ” سبتمبر ” التابع لوزارة الدفاع اليمنية ” إن الجيش استعاد قرى الصافية، والجريب ، وسوق العلى، والمربح، والقوفعي، ومسه، وجراري، والنظرة ،المجرم، وام دحيم ،وكفات جعوان، والغيفل، والصيخابة، والنكارة ” .
وفي ذات السياق، أكد مصدر عسكري يمني، أن وحدات من الجيش اليمني، حققت تقدمًا ميدانيًا جديداً باتجاه المنطقة الواقعة بين محافظتي حجة وصعده.
وأوضح المصدر أن قوات الجيش تقدمت نحو 3 كيلو مترات باتجاه منطقة المزرق الحدودية مع صعده، وأصبحت معه المنطقة تحت السيطرة النارية للجيش ، مشيراً إلى أن أكثر من 15 عنصرا من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في المعارك الدائرة في الجبهة.
محمد[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 42 دقيقة
اللهم عجل بقضائك وعقابك وهلاكك يارب
ماجد[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله ينصركم ويعينكم اللهم امين يارب العالمين