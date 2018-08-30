منذ 3 أيام.. موظفو سد النهضة يضربون عن العمل لزيادة رواتبهم

أديس أبابا(صدى):

شهد سد النهضة بإثيوبيا، إضراب موظفيه منذ ثلاثة أيام، مطالبين بزيادة برواتبهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام إثيوبية، عن قول الموظفين أنهم وضعوا بصماتهم في هذا المشروع القومي، ولكن المقاول لم يقدم لهم زيادة الرواتب، مما أسفر عن تحملهم لعبئ كبير في حياتهم.

ومن جانبه، قال إفريم ولد كيدان، المدير العام لمشروع سد النهضة: ” إن موظفي المؤسسة كانوا قد قاموا بإضراب عام خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن المناقشات تجرى لحل المشكلة مع المقاولين ومع العمال ” ، آملًا أن يرجع العمال الى عملهم بعد الظهر.