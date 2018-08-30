الرعاية الاجتماعية بمكة تستضيف اللجنة النسائية لحجاج الدول الإفريقية الغير عربية

نايف السالم(صدى):

استضافت دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة في الفترة المسائية ( اللجنة النسائية لحجاج الدول الافريقية الغير عربية) وذلك يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٩/١٢/١٨هـ.

تهدف الزيارة معايدة امهاتنا المسنات وادخال الفرح والسرور في قلوبهم.

وقدتخللت بعض الفقرات المتنوعة والجميلة ومنها حفلة للعاملات اللواتي قد اتم الحج (جوجو) بالاضافة الى فقرة الغمرة التي ادخلت البهجة والسرور في قلوب أمهات الدار.

وفي الختام تم شكر القائمين علي رعاية هذا الفئة الغالية و توزيع الهدايا التذكارية من قبل اللجنة النسائية علي المسنات في جو من السعادة والفرح.