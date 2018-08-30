خلال إجازة العيد.. أمانة عسير تزيل تعديات على 5 ملايين متر من الأراضي

أبها(صدى):

أزالت أمانة منطقة عسير خلال إجازة عيد الأضحى، تعديات على أكثر من 4.8 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية، وذلك في نحو 50 موقعًا، موزعة في 15 بلدية من البلديات التابعة للأمانة.

ونجحت الأمانة في استعادة، أراضٍ بمساحات مختلفة في أماكن أخرى، وهي بارق وبللسمر والساحل ومدينة سلطان والواديين وأحد رفيدة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والحرجة وطريب ووادي بن هشبل.

وفي السياق نفسه، استعادت في بيشة أكثر من 3 ملايين متر مربع تم الاعتداء عليها، كما استعادت في أمانة عسير 656 ألف متر مربع، بينما في محايل عسير تمت استعادة 470 ألف متر مربع، وفي بني عمرو تمت استعادة 300 ألف متر مربع، وفي النماص تمت استعادة 180 ألف متر مربع.