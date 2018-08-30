عمل ” الشرطة البيئية ” يختص بالضبط والمراقبة وصياغتها في المرحلة النهائية

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر أن صياغة نظام ” الشرطة البيئية ” في مراحله النهائية كما سيتم رفعه للجهات العليا؛ لإقرارها بعد الانتهاء منها.

وعن اختصاصات عمل الشرطة البيئية، أوضحت المصادر أن عملها سيكون فقط لعملية الضبط والمراقبة، أما العقوبات فسيختص بها الجهاز القضائي، حيث إن كل الأنظمة يوجد بها عقوبات في كل الأحوال.

أما فيما يتعلق بإنشاء ” الشرطة البيئية ” في المملكة، أبانت المصادر أنه كان مطلبًا، كما أن جميع العاملين والمهتمين في القطاعات البيئة المختلفة استبشروا خيرا بشكل كبير بالتوجه الإيجابي لهذا القرار.