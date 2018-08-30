” حاخام ” يصور نساء عاريات يغتسلن للصلاة

واشنطن(صدى):

أقدم ” حاخام ” على تصوير نساء كثيرات وهن يغتسلن قبل الصلاة بكنيسة في واشنطن، حيث حصلت النساء على تعويض قدره مليون دولار؛ وذلك في إطار اتفاق وقعنه مع 4 منظمات يهودية.

وبالتطرق للتفاصيل، أثبت التحقيق أن الـ ” حاخام ” صور النساء وهن عاريات في الغرفة التي أخفى فيها الحاخام المتشدد كاميرا، حيث واستمر تلصصه سنوات طويلة قبل أن يُكشف أمره.

وعن الاتفاق، فإنه ينص على عملية تعويض سريعة ومناسبة للنساء ضحايا الـ ” حاخام ” مع ضمان السرية وتجنيبهن إجراءات ضاغطة جدًا، وطالبت النساء بتعويض قدره مليون دولار، وستقوم شركات تأمين بدفع جزء كبير من هذا التعويض.

وحُكم على ” الحاخام ” بالسجن ست سنوات ونصف السنة على هذه الوقائع، فلن يخرج من السجن قبل العام 2020.

يُذكر أن ” الحاخام ” نصب الكاميرا في الكنيس الواقع في حي جورجتاون الراقي قرب ” الميكفاه ” ، وهو حوض مخصص للاستحمام في طقوس الطهارة في الديانة اليهودية.