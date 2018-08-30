النفط يرتفع مع اقتراب عقوبات إيران

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط مواصلة مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأمريكية وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا.

حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي عند 77.40 دولار للبرميل، أي 26 سنتاً بما يعادل 0.3% عن إغلاقها السابق، وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتاً أو 0.5% مسجلة 69.83 دولار للبرميل.

يذكر أن خام برنت ارتفع أكثر من 9% منذ 15 أغسطس آب، وبلغ أعلى مستوياته منذ 11 يوليو تموز عند 77.48 دولار للبرميل، وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من 7% على مدى الفترة ذاتها.