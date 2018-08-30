حرس الحدود يسلم كويتيا لبلاده بعد أن تاه بالمياه الإقليمية

نايف السالم(صدى):

تمكن حرس الحدود السعودي، من العثور على مواطن كويتي خرج من المياه الإقليمية عن طريق الخطأ وتاه؛ فيما تم تسليمه إلى خفر السواحل الكويتية.

ومن جانبها، أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان أنه: ” يوم الثلاثاء الموافق 28/ 8/ 2018، ورد بلاغ إلى الإدارة العامة لخفر السواحل يفيد عن فقدان مواطن في البحر إثر تعطل دراجته المائية (جت سكي) ”

وأكدت الإدارة، اليوم الخميس، أن دوريات خفر السواحل استنفرت على الفور، وقامت بمسح المنطقة وتفقّد الشريط الحدودي، وبناءً عليه تم تحديد موقع المواطن المفقود الذي اتضح أنه خارج المياه الإقليمية وداخل حدود السعودية؛ حيث تم التواصل مع حرس الحدود بالمملكة، الذي بدوره أرسل إحدى دورياته، وتم العثور عليه، بينما أثبت الكشف الطبي أنه في حالة صحية جيدة.