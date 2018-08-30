نظام ريجيم يخلصك من 5 كيلو جرامات في أسبوع واحد

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية ، إن إنقاص الوزن من الأمور التي تسعى لها الفتيات للحصول على جسم رشيق ومتناسق، وعادة تبحث الفتيات عن الأنظمة التي تنقص الوزن سريعا.

وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة مروة نظام ريجيم يساعد في إنقاص 5 كيلو جرامات في أسبوع واحد.

– أولا وجبة الإفطار:-

ثلثى رغيف خبز كبير الحجم + بيضة مسلوقة مضاف إليها ملعقة زيت زيتون + ثمرة فلفل وثمرة جزر + نصف كوب عصير تفاح أو ثمرة تفاح.

– وجبة خفيفة:-

كوب لبن حليب + ثمرة فاكهة

– وجبة الغداء:-

قطعة صدر دجاج متوسطة الحجم + ثلث كوب أرز بالخلطة بدون زيت + طبق سلطة مكون من نوعين خضراوات + نصف كوب عصير مانجو طبيعى بدون سكر.

– وجبة العشاء:-

قطعة كيك صغيرة بدون كريمة + كوب شاى بدون سكر.