بالصور.. مكافحة التبغ بالرياض تضبط 5 مخالفات في جولات تفتيشية

محمد السعران(صدى):

في إطار جولاتها المستمرة ، نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة الرياض الاربعاء ١٨/١٢/١٤٣٩، ” ٣٢ ” جولة تفتيشية ، في شرق الرياض .

وأوضحت اللجنة أنه تم ضبط ، خمس منشآت تجارية ( سوبر ماركت ومحلات ولوازم رحلات) في حي النسيم ، وتمثلت المخالفات في مخالفات بيع تبغ لا تحمل بيانات تحذيرية ، وايضا ضبط بيع سيجارة أقل ” ٢٠ ” سيجارة ، حيث تمت مصادرتها واتلاف كامل المضبوطات .

ويشار ان معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق الربيعة دشن مؤخرا تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع ” كونه يعـد إعلان بطريقة مباشرة ” أو لمن هم أقل من 18سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.