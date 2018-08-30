بالصور.. ماراثون آسيا يشهد حضورا نسائيا سعوديا

ماجد محمد(صدى):

شهدت منافسات دورة الألعاب الآسيوية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ مشاركة نسائية من المملكة؛ حيث شاركت العداءة مزنة النصار، التي ودعت المنافسة بقطعها سباق 800 متر، بزمن 02:46.62 دقيقة لتحتل المركز السادس بالمجموعة الثانية.

وأوضحت ” النصار ” أن تمثيلها للمملكة ليس الأول، فقد شاركت في الألعاب الإسلامية في باكو عاصمة أذربيجان عام 2017، كما شاركت مطلع عام 2018 في الألعاب العربية للسيدات التي نظمت في إمارة الشارقة، بالإمارات العربية المتحدة؛ فيما تطمح بتمثيل المملكة في منافسات الألعاب الأولمبية 2020 في اليابان.

وأشارت إلى أنها تعتمد على أغذية معينة، وتجري تمارين مختصة كي تزيد من سرعتها في المسابقات النسائية التي تشارك بها، ولا تواجه أي معوقات من عائلتها بشأن المشاركة في مسابقات الماراثونات النسائية، بل تحظى بتحفيز دائم، خصوصًا أنها تشارك وفق الضوابط الشرعية.

وقالت مزنة النصار، أنه تم اختيارها بعد تجاوزها لاختبارات اللياقة، ودخولها معسكرًا خاصًا للتأهيل قبل المشاركة، كما أنها فازت مؤخرًا بأول ماراثون للفتيات بالسعودية الذي أقيم في الأحساء.