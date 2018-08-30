نقص البروتين عند الرجال يؤثر على ” الذكورة “

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة تأثير نقص ” البروتين ” على الذكورة، فالرجال الذين لا يتناولون كميات كافية من البروتين، يعانون من ضعف حيواناتهم المنوية، ومن المحتمل أيضًا أن ينجبوا أطفال بدناء.

وعن سبب ذلك، كشف الباحثون أن ذلك يرجع لعدم التوازن الغذائي من ناحية البروتينات، حيث يؤثر ذلك على جودة الحمض النووي الذي ينتقل من الأب إلى الطفل.

تجدر الإشارة إلى أن فريق البحث لا يزل غير متأكد من أن نقص البروتينات الموجودة في اللحوم والبقوليات، يمكن أن يضعف الحيوانات المنوية، فما يجمعوا عليه أن ضعف الحيوانات المنوية عند الرجل يعود لزيادة الوزن أو التدخين أو شرب الكحول بشكل مفرط.