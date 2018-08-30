علماء يطورون نظام ينذر بالنوبات القلبية قبل حدوثها

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تمكن عدد من العلماء، من تطوير نظام إنذار مبكر، يتوقع النوبات القلبية القاتلة قبل سنوات من حدوثها، مما يساهم في علاجها بصورة جذرية.

ونظام الإنذار المبكر يتركز في البحث عن إشارات كيماوية للدهون القابلة للتغير، التي تنتج عن أكثر الدهون الشريانية خطورة، ويستطيع العلماء تحديد المريض المعرض لخطر الإصابة بالنوبة القلبية قبل سنوات من حدوثها، بواسطة تحليل صور المسح المقطعي للدهون المحيطة بالشرايين.

جدير بالذكر، أن السبب الرئيسي في حدوث الجلطات أو النوبات القلبية، يتمثل في انسداد الشرايين ومنع تدفق الدم نتيجة تكدس المواد الدهنية على جدران الأوعية الدموية، ويستطيع الأطباء معالجة المرضى المعرضين للخطر، وذلك من خلال معرفة أي المواد الدهنية التي يمكنها أن تتسبب بالنوبة القلبية.