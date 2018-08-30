العثور على جثة امرأة ” شبه عارية ” خبأها زوجها داخل حقيبة سفر

بكين(صدى):

تمكنت قوات الشرطة الصينية، من العثور على جثة امرأة ” شبه عارية ” محشورة داخل حقيبة سفر، ومخبأة في مكتب زوجها البروفيسور الذي يعمل في جامعة هونج كونج.

وكان الزوج قد أدعى اختفاء زوجته، وقدم بلاغًا للشرطة بذاك، زاعمًا أنها لم تعد إلى المنزل في آخر النهار بعد أن انتظرها فترة طويلة، وبفتح التحقيق، أطلع المحققون على تسجيلات كاميرا المراقبة الموجودة خارج منزل البروفيسور، وتأكدوا أن الزوجة لم تغادر المنزل في صباح ذلك اليوم مطلقًا.

وعليه، دارت الشكوك حول تورط الزوج في حادث اختفاء زوجته، وخلال 24 ساعة فقط، توجه أفراد الشرطة إلى الجامعة التي يعمل بها، وقاموا بتفتيش مكتبه بالكامل، ليعثروا على الحقيبة، وبها جثة امرأة ” شبه عارية ” ، وضع سلك كهربائي حول عنقها، علمًا بأن الحقيبة كانت مخبأة داخل صندوق خشبي كبير.

وما سهل على المحققون عملية العثور على الحقيبة، هو انتشار الرائحة الكريهة المنبعثة من داخلها، عند مداهمتهم لمكتب الزوج.