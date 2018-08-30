أمريكية تدعي أنها على صلة بالعائلة المالكة السعودية.. وتواجه حكما بـ160 عاما

عادل الحربي(صدى):

ادعت السيدة غايل حسن آل سعيد صاحبة الـ 68 عامًا؛ أنها على صلة وثيقة بالعائلة المالكة السعودية مستغلةً ذلك في نشر الأكاذيب والاوهام وخداع الآخرين للنصب عليهم والحصول على أموال ضخمة منهم.

وأدانت هيئة محلفين كبرى في ديترويت، السيدة بثماني تهم تتعلق بالاحتيال والكذب؛ بعد خداعها للآخرين بأنها مسؤولة مصرفية كبيرة على صلة وثيقة بالعائلة المالكة السعودية؛ حيث كسبت ثقة أمريكين كثرأمر حولوا لها مبالغ ضخمة لاستثمارها.

وكشفت وثائق المحكمة أن ” آل سعيد ” استأجرت شقة بـ16 ألف دولار في الشهر في لندن، كما اشترت منزلاً في كاليفورنيا بـ4 ملايين دولار، وأجرت العديد من عمليات التجميل بالأموال التي حازت عليها من عمليات النصب والاحتيال.

ومن الجدير بالذكر، أن ” آل سعيد ” تواجه احتمال الحكم عليها بالسجن 20 عامًا لكل من الاتهامات الثمانية التي أدينت بها؛ فيما من المقرر أن ينطق القاضي بحكمه عليها في 8 يناير 2019.