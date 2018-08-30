الكشف عن العقوبة التي تنتظر مستغل الأطفال جنسيا بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

صرحت مصادر أن النيابة العامة طالبت بالسجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال، لمستغل الأطفال جنسيًا في المنطقة الشرقية.

وذلك على خلفية اتهامه برفع صور ومقاطع فيديو تحتوي على ” مواد إباحية ” في موقع التواصل الاجتماعي ” جوجل بلس ” .

وعن المتهم، أوضحت المصادر أنه أنكر مخالفته لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية برفع الصور والمقاطع، مشيرًا إلى أنه كان عضوًا سابقًا في مجموعة كوميديا في ” الواتساب ” ، وكانت تلك المقاطع تتداول داخلها، حيث فوجئ بتحميل البيانات تلقائيًا في ” جوجل بلس ” وحاول مسحها إلا أنه فشل.

يُذكر أن النيابة أصدرت أمرًا بتوقيف المتهم، وتم تمديد فترة إيقافه، متهمة إياه بإنتاجه ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، وإرساله، وتخزينه ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وأجهزة الحاسب الآلي.