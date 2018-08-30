5 نصائح يجب اتباعها عقب عملية القلب المفتوح

أماني الغامدي(صدى):

يعانى مريض القلب الذي أجرى عملية القلب المفتوح من آلام مبرحة في الساقين نتيجة العملية، مما يسبب له إزعاجا شديدا، وعادة ينصح الطبيب ببعض التعليمات التي تخفف هذه الآلام .

ويقول الدكتور جمال شعبان استشارى القلب والأوعية الدموية، إن هناك بعض النصائح التي يجب على مريض عملية القلب المفتوح اتباعها لتخفيف الآلام، منها :-

1- تجنب الملابس الضيقة .

2- عمل تمارين للساق والكاحل والمشي من وقت لآخر .

3- رفع الساقين على وسادة .

4- عدم وضع ساق على ساق .

5- تجنب الإمساك، لأن الضغط أثناء التبرز قد يؤثر على التئام عظمة القص فلابد من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والعدس والفاكهة والخضراوات الطازجة المجففة، كما يجب شرب الكثير من الماء وعدم أخذ أي ملينات إلا بعد استشارة الطبيب .