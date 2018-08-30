” تنظيم الحمدين ” يبدد أموال شعبه على قاعدة ” العديد ” الأمريكية

طلال الضوي(صدى):

يستمر ” تنظيم الحمدين ” في انتهاكاته التي طالت شعب بلاده؛ حيث دأب على تبديد أمواله إرضاءً للغرب وكسبًا لودهم؛ عقب اعتماد ميزانية ضخمة لتطوير قاعدة ” العديد ” الجوية، التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرًا ميدانيًا في الشرق الأوسط، لقيادته المركزية.

وفي السياق نفسه، أكدت تقارير صحفية عالمية أن ” تنظيم الحمدين ” سينفق 1.8 مليار دولار، في تطوير قاعدة ” العديد ” الجوية، كما يسعى لتعميق التعاون العسكري مع واشنطن.

وبلغ عدد القوات الأمريكية في القاعدة التي تم إنشاءها منذ عام 1996؛ في عام 2001 إلى 4 آلاف جندي أثناء حرب أفغانستان، وفي سبتمبر عام 2002 انخفض العدد إلى 2000 جندي؛ فيما رفع الجيش الأمريكي عدد طائرات التزود بالوقود بوينغ ” كيه سي — 135 ” و ” كيه سي — 10 إيه ” ، من 4 طائرات عام 1996 إلى 20 طائرة عام 2001، خلال حرب أفغانستان.

ووصل عدد القوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في عام 2015 إلى 10 آلاف جندي و120 طائرة عسكرية؛ بينما بلغت تكلفة إنشائها منذ 22 عامًا لمليار دولار، تحملت أمريكا نسبة 60%، بينما تحملت قطر 400 مليون دولار من تكلفة الإنشاء.