” غوث ” تواصل البحث عن ” مفقود رنية “

نايف السالم(صدى):

تابعت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم الخميس، حالة المفقود ماجد السبيعي صاحب الـ14 عامًا، الذي الاثنين الماضي، في ظروف غامضة شمال محافظة رنية.

وأكدت الجمعية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن طيران الأمن ودوريات الشرطة والدفاع المدني وأقارب المفقود والمتطوعون شاركوا في مسح أغلب المناطق البرية المتوقع توجه المفقود لها.

وأشارت إلى نسبة احتمال تواجده في المدينة زادت قليلًا كما أفاد بعض أقاربه، معلقه ” ونسأل الله أن يفرح أسرته بعودته سالما “.

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