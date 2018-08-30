البحرية الأمريكية تضبط أسلحة مهربة بخليج عدن

واشنطن(صدى):

ضبطت القوات البحرية الأمريكية المئات من قطع الأسلحة الصغيرة منها بنادق كلاشنيكوف في قارب بخليج عدن.

وأوضح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، أن الواقعة حدثت الثلاثاء الماضي، لافتًا إلى أن طاقم المدمرة يو إس إس جيسون دونام اعتلى القارب الشراعي الذي لا يرفع أي أعلام.

وكانت البحرية الأمريكية وسفنًا تابعة لدول حليفة نفذت عمليات مماثلة فيما مضى، والتي شهدت عمليات تهريب أسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومخدرات في قوارب بالمنطقة.