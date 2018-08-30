بالفيديو.. ” آل الشيخ ” توجيه سمو ولي العهد مكرمة منه ونعذر STC

نواف السالم(صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على توجيه سموولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل الدوري على القناة السعودية الرياضية مجانًا وبجودة مناسبة.

وأكد ” آل الشيخ ” في مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحصاد الرياضي “، أن سمو ولي العهد طالبه شخصيًا بضرورة احترام الهيئة والاتحاد السعودي لكرة القدم العقد المبرم مع شركة STC .

وأوضح أن توجيه سموه واضح وصريح ومكرمة منه، لافتًا إلى أن التقنية الخاصة بنقل المباريات ستكون مناسبة وإتش دي ولكن المميزات الإضافية ستكون من حق شركة STC.

كما أشار ” آل الشيخ ” إلى أن الطاقم المسؤول في STC تأخر في شرح موضوع النقل وتوضيحه، قائلًا ” الله يهدي الإخوان في STC تأخروا في شرح موضوع النقل وتوضيحه ونعذرهم؛ لأن تجربة بهذا الحجم جديدة عليهم “.

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