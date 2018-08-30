بالفيديو.. ” آل الشيخ ” توجيه سمو ولي العهد مكرمة منه ونعذر STC
علق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على توجيه سموولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل الدوري على القناة السعودية الرياضية مجانًا وبجودة مناسبة.
وأكد ” آل الشيخ ” في مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحصاد الرياضي “، أن سمو ولي العهد طالبه شخصيًا بضرورة احترام الهيئة والاتحاد السعودي لكرة القدم العقد المبرم مع شركة STC .
وأوضح أن توجيه سموه واضح وصريح ومكرمة منه، لافتًا إلى أن التقنية الخاصة بنقل المباريات ستكون مناسبة وإتش دي ولكن المميزات الإضافية ستكون من حق شركة STC.
كما أشار ” آل الشيخ ” إلى أن الطاقم المسؤول في STC تأخر في شرح موضوع النقل وتوضيحه، قائلًا ” الله يهدي الإخوان في STC تأخروا في شرح موضوع النقل وتوضيحه ونعذرهم؛ لأن تجربة بهذا الحجم جديدة عليهم “.
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سمو ولي العهد يوجه بنقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجانا
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