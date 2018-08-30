بالأسعار.. بدء بيع تذاكر مباراة الهلال والفيحاء

نواف السالم(صدى):

بدأت شركة صلة الرياضية، بيع تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود.

وأعلنت شركة صلة الرياضية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، عن بدء بيع التذاكر التي تبلغ 30 ريالًا للموحدة للأفراد والعائلات، و300 ريالًا للفضية للأفراد والعائلات، و500 ريالًا ذهبية للأفراد والعائلات وألف ريال للبلاتينية أفراد.

وأوضحت الشركة في تغريدتها أن مربع رقم B3 وB4 التابع لفئة CAT3 (G)، سيكون مخصصًا لجماهير نادي الفيحاء.