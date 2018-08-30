معرض ” عالم التطبيقات ” للمره الاولى بالسعودية في مركز المعارض برعاية وزارة الاتصالات

محمد السعران(صدى):

يستضيف مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات المعرض العالمي الاول من نوعه ” عالم التطبيقات” والذي سيقام خلال الفترة من 17إلى 20 سبتمبر 2018، بمشاركة أكثر من 327 شركة وجهة وهيئة ووزارة من داخل السعودية وخارجها.

وقال رئيس مجلس ادارة غاية الاستثمار عبدالرحمن الحصيني أن هذا المعرض جاءت فكرته تماشيا مع كثرة التطبيقات والطلب عليها والتطور السريع في الخدمات الاكترونية والتي اصبحت مهمه لكل فرد وجهة حكومية او قطاع خاص مهما كان حجم المنشأة وأصبحت التكنولوجيا تستخدم في أغلب امورنا الحياتية لذلك سعينا جاهدين من خلال هذا المعرض ان نجمع الافضل والاهم والذي يخدم كافة شرائح المجتمع وكذلك لنعطي دلاله واضحة على أهمية السوق السعودية وحجمه وكذلك ليكون هذا المعرض بمثابة ملتقى لعشاق التقنية وكذلك للمخترعين والمهتمين وغيرهم لنقدم لهم الجديد عالميا ومحليا من خلال تلك الطبيقات الحديثة والمساندة والتي تسهل علينا امور كثيرة في حياتنا اليومية والتعاملات بشكل عام.

واضاف انه تماشيا مع رؤية المملكة التي رسمت افاق المستقبل التقني حرصنا على تقديم واقامة معرض سيكون هو الاول من نوعه في السعوديةلاثراء الاقتصاد الغير نفطي والاستثمار في امكانيات الشباب.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة غاية للاستثمار محمد الزويمل ” الجهة المنظمة” أن هذا المعرض الفريد من نوعه سيكون عبارة عن ملتقى لكل المهتمين والباحثين عن دعم ومنصة لاطلاق التطبيقات الرائعة والجديدة وكذلك سيضم المعرض خلال ايامه ورش عمل وندوات علمية وتقنية يقدمها مختصون وعلماء بهذا الشأن.

لافتاً الى ان حرص الشركات والمؤسسات على حضور والمشاركة في المعرض وكذلك الجهات الحكومية والهيئات دليل واضح على ما يمثله التطور التنقي من أهمية بالغة في المجتمع بشكل عام وتوقع الزويمل أن يتجاوز عدد الحضور اليومي 5000 الالف مهتم في عالم التطبيقات واستخدامتها