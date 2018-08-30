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بالصورة.. مايا دياب تذهل الجمهور بسيارتها الجديدة: لا أحب الأشياء العادية

بالصورة.. مايا دياب تذهل الجمهور بسيارتها الجديدة: لا أحب الأشياء العادية
أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب المعروفة بالجرأة في اختياراتها في أحدث إطلالة لها، كاشفة لجمهورها عن سيارتها الجديدة.

ونشرت مايا دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام “، وهي جالسة على سيارة Polaris باللون الذهبيّ.

وعلقت مايا على الصورة، قائله ” لا احب الاشياء العادية، هل اعجبتكم سيارتي الجديدة slingshot الذهبية اللون؟ “.

يُذكر أن مايا كشفت أمس الأربعاء، عن استعدادها لطرح نسخة ريمكس من أغنية ” هي دي الدنيا ” التي سبق وأطلقتها.

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 2 ساعتين

بسم الله علينا
الله يجاونا ويجاورهم بالاحسان
الاهم تجعلهم حوالينا ولا علينا🌴

[ عدد التعليقات: 19227 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب مبروك

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