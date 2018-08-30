بالصورة.. مايا دياب تذهل الجمهور بسيارتها الجديدة: لا أحب الأشياء العادية
ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب المعروفة بالجرأة في اختياراتها في أحدث إطلالة لها، كاشفة لجمهورها عن سيارتها الجديدة.
ونشرت مايا دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على ” انستجرام “، وهي جالسة على سيارة Polaris باللون الذهبيّ.
وعلقت مايا على الصورة، قائله ” لا احب الاشياء العادية، هل اعجبتكم سيارتي الجديدة slingshot الذهبية اللون؟ “.
يُذكر أن مايا كشفت أمس الأربعاء، عن استعدادها لطرح نسخة ريمكس من أغنية ” هي دي الدنيا ” التي سبق وأطلقتها.
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله علينا
الله يجاونا ويجاورهم بالاحسان
الاهم تجعلهم حوالينا ولا علينا🌴
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19227 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب مبروك