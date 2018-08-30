رواد كشافة المجمعة وديوانية آل حسين يزورون مستشفى النقاهة

محمد السعران(صدى):

ضمن مبادرات وقف ديوانية آل حسين الخيري المجتمعية وبالشراكة مع رواد كشافة محافظة المجمعة، قام وفد مشترك مساء اليوم الأربعاء الموافق 18/ 12/ 1439هـ، بزيارة لمستشفى النقاهة وكان في الاستقبال الأستاذ أحمد الغربي مدير شؤون المرضى والأستاذ فهد العريبي مدير تجربة المريض ومن العلاقات الأستاذة فطوم الوادي والأخصائي الاجتماعي الأستاذ محمد الشمراني.

كما كان على رأس الوفد الزائر المستشار عبدالعزيز بن سليمان آل حسين المشرف العام على وقف ديوانية آل حسين الخيري والأستاذ جيلاني الشمراني مدير المركز الإعلامي بديوانية آل حسين والأستاذ سعد آل شايع ممثلاً عن صحيفة برق الإلكترونية والتي حضرت كراعي إعلامي للزيارة.

هذا وقد حضر من كشافة المجمعة على العلي نائب مفوض رواد كشافة المجمعة، والقادة الكشفيين حماد الحماد، مقرن المقرن، خضر الغامدي، فهد الغامدي.

وتم تبادل التهاني مع نزلاء المستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك في جلسة ودية بدأها المستشار آل حسين بكلمة رحب فيها بالجميع، وأن الهدف من هذه الزيارة معايدة الزملاء نزلاء المستشفى وأن هذه المبادرة تأتي إيماناً من الديوانية بأهمية دورها المجتمعي الإيجابي، سائلاً الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء وأن يجعل ما أصابهم رفعة لهم في الدرجات.

ثم تخلل اللقاء بعض المداخلات الشعرية وكلمة للقائد الكشفي حمّاد الحماد ذكر فيها سعادته وزملاءه بهذه الزيارة وأنهم يرونها واجبة عليهم.

وبعد ذلك زار الوفد بعض المنومين من النزلاء ومعايدتهم والاطمئنان عليهم.

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة والتي تأتي ضمن جهود إدارة المبادرات بوقف ديوانية آل حسين الخيري لدعم المسؤولية المجتمعية.