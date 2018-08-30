محامي سعد لمجرد يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اغتصابه لفرنسية

أماني الغامدي(صدى):

كشف جون فديدا محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، تفاصيل القبض عليه في باريس والإفراج عنه الثلاثاء الماضي، في قضية اغتصاب.

ونفى جون فديدا الشائعات المتداولة حول اتهام سعد لمجرد باغتصاب مواطنة فرنسية، مؤكدًا أنها كانت ” علاقة جنسية بالتراضي ” بين الطرفين، مستنكرًا هذه الشائعات بشدة.

وأوضح ” فديدا ” أن سعد لمجرد تعرف على الفتاة الفرنسية التي تقدمت بشكوى الاغتصاب في أحد الملاهي الليلية بمدينة ” سان تروبيه ” الفرنسية، ثم رافقته للفندق المقيم به دون وجود أي دليل على استعماله العنف أثناء علاقته الجنسية معها.

يُذكر أنه تم إخلاء سبيل سعد لمجرد بكفالة مالية 150 ألف يورو، الثلاثاء الماضي، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، أو التعرض للفتاة المشتكية.

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